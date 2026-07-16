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Açıklamasında Hüseyin Can Güner'e destek mesajı da veren Beşikçioğlu, 'Hüseyin Can Güner yalnız değildir.' ifadelerini kullandı.

Dayanışmanın en büyük güçleri olduğunu ifade eden Beşikçioğlu, demokrasiye, hukuka ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediyesi'ne dayanışma ziyaretinde bulunarak Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye çalışanlarına destek mesajı verdi. Beşikçioğlu, yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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