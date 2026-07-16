Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye çalışanlarına destek mesajı verdi. Beşikçioğlu, yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediyesi'ne dayanışma ziyaretinde bulunarak Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.
Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Beşikçioğlu, hukukun evrensel ilkelerinin eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekti.
Yargı süreçlerinde adil yargılanma hakkının korunması gerektiğini belirten Başkan Beşikçioğlu, süreçlerin hukuk devleti ilkesine uygun şekilde yürütülmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.
Dayanışmanın en büyük güçleri olduğunu ifade eden Beşikçioğlu, demokrasiye, hukuka ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtti.
Açıklamasında Hüseyin Can Güner'e destek mesajı da veren Beşikçioğlu, 'Hüseyin Can Güner yalnız değildir.' ifadelerini kullandı.