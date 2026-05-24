Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför aracı, Kurban Bayramı öncesinde kırsal bölgelerde yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Mobil Kuaför' aracı Kurban Bayramı öncesinde yurttaşların kapısını çalmaya devam ediyor.

Birçok ilçede hizmet veren Mobil Kuaför; kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi son hazırlıklarda yurttaşların yanında oluyor.

Hizmetlerini kent merkezi ile sınırlamayarak özellikle kuaför salonlarının bulunmadığı noktalara giden Mobil Kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor.

Bayram öncesi yurttaşların kişisel bakım hazırlıklarında kapılarını çalan Mobil Kuaför'ün son durağı ise Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi oldu. Mahalle meydanında bir araya gelen yurttaşlar ücretsiz şekilde saç kesimi, sakal tıraşı, saç boyama ve kişisel bakım gibi hizmetlerden yararlanma imkanı buldu.

Yıllardır gittiği her mahallede memnuniyetle karşılanan Mobil Kuaför aracı, bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokundu. Yurttaşların takdirini kazanan Mobil Kuaför aracı bir yandan zamandan kazandırırken bir yandan da halkın mali yükünü hafifletiyor.

TUTKA: 'MOBİL KUAFÖR İLE ŞİMDİYE KADAR 34 BİN 861 KİŞİYE ULAŞTIK'

Kuaförlük hizmetiyle kentin en ücra köşelerine kadar ulaştıklarını belirten Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tukta, yurttaşların hizmetten yüksek memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşların kuaför salonları için merkeze gitmeleri gerektiğini ve yüksek ücretlerle karşılaştıklarını dile getire Tutka, 'Bu dönemde kuaförler çok yüksek fiyatlara sahip. Biz yurttaşların ayaklarına kadar gidiyoruz ve ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Bugüne kadar da 34 bin 861 yurttaşa hizmet verdik. Tüm vatandaşlarımız yararlansın diye de elimizden geleni yapıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Yurttaşların sevinci bizi çok mutlu ediyor çünkü hiç kuaföre gitmeyenler var. İlk defa bize gelen, ilk defa saçını boyatan teyzelerimiz, ablalarımız var' dedi. Bayram öncesi tüm hazırlıkların son sürat devam ettiğini sözlerine ekleyen Tutka, 'Bayram öncesinde başladık ve bayram sonuna kadar da hizmet vereceğiz. Tüm yurttaşlarımızın ve Mersin halkının bayramını kutluyoruz' sözlerini kaydetti.