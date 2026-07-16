Ankara Büyükşehir Belediyesi, teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyenleri Ansera TechBridge Akademi'nin yeni eğitim programlarında buluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - 20 Temmuz'da başlayacak ücretsiz eğitim ve workshoplarda katılımcılar; alanında uzman eğitmenlerden yapay zeka, blockchain geliştiriciliği, nesnelerin interneti (IoT), akıllı şehirler, sağlıkta yapay zeka ve girişimcilik konularında eğitim alma fırsatı bulacak.

Hafta içi gerçekleştirilecek eğitim ve workshop programlarıyla katılımcıların mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

Program kapsamında Blockchain Geliştiriciliği Eğitimi, daha önce Ansera TechBridge Akademi ile hackathon etkinliklerinde iş birliği yapan alanında uzman bir isim tarafından gönüllü olarak verilecek.

Akıllı Şehirler, Yapay Zeka ve Uygulamalı Girişimcilik eğitim ve workshopları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek.