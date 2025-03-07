Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair talep ve beklentilerini öğrenmek ve bu eklentileri karşılamak adına gerçekleştirdiği Genç Bakış programlarında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin şehre dair fikir ve beklentilerini dinleme adına düzenlenen Genç Bakış programları kapsamında bu sabah Sınav Koleji İnegöl Kampüsünde Fen ve Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda yapılan buluşma öncesi öğrencilere yönelik mini bir ankette yapıldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ

Sınav Koleji kampüs idarecileri, okul idarecileri ile öğretmenlerin katıldığı buluşmada Belediye Başkanı Alper Taban programın amacından söz ederek konuşmaya değil, dinlemeye geldiğini söyledi.

Başkan Taban, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Çok özel bir okuldasınız. Bizler de bugün konuşmaktan ziyade sizleri dinlemeye geldik. Evet biz yönetenler bir şeyler düşünüyoruz. Arka planda birtakım hazırlıklar, çalışmalar yapıyoruz. Pek çok projemiz var önümüzde ama bu projeler gerçekten halkın da beklentisi olan, gençlerin de yetişkinlerin de hanımefendilerin de bu şehirde yaşayan herkesin beklentisi mi? Beklentileri karşılayacak mı? Bu buluşmalar sayesinde de planlarımızı karşılaştırmak istiyoruz. Doğru yolda mıyız? Doğru projeler üzerinde mi çalışıyoruz? Ya da sizlerin bizlere tavsiyeleriniz, iletileriniz olabilir. Bunları dinlemek için bu programı yapıyoruz” dedi.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından öğrencilere söz verildi. Gençler şehirle ilgili hayalleri, hedefleri, yaşadıkları sorunlar ve önerilerine ilişkin Başkan Taban’a fikirlerini doğrudan iletme imkanı buldu. Üretilen fikirler üzerine karşılıklı istişareler yapıldı.