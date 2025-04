Bursa İnegöl Belediyesi, Türk Kızılay’ı İnegöl Şubesi ile birlikte Gazze için sıcak yemek yardım kampanyası başlattı.BURSA (İGFA) - Filistin’de İsrail’in zulmü devam ederken, bölgede her geçen gün yaşam şartları daha da ağırlaşıyor. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bini aşarken, yaralı sayısı ise 120 binlere ulaştı. 1,9 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı Gazze şeridinde 345 bin kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kaldığı açıklandı. Türk Kızılay’ı Gazze’de sıcak yemek ve su dağıtımlarıyla bölge halkını ayakta tutmaya çalışıyor. İnegöl Belediyesi de bu kapsamda bugün Kızılay İnegöl Şubesi ile sıcak yemek kampanyası düzenlenmesi adına bir protokol imzaladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Türk Kızılay Derneği Başkanı Alay Ergin arasında imzalanan protokol kapsamında 15 Mayıs’a kadar vatandaşların da katılacağı bir sıcak yemek kampanyası gerçekleştirilecek.

FİLİSTİN ARTIK KENDİ KENDİNE BAKAMAYACAK SEVİYEDE

Protokol imza töreninde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, yaşanan drama dikkat çekti. Filistin’in dünyanın gözü önünde öldüğünü söyleyen Taban, “İsrail 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda Filistin’de bir soykırım gerçekleştiriyor. Gazze şeridine yönelik kara, deniz ve havadan yürütülen ağır bombardıman ve sivil katliamları neticesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bini, yaralı sayısı ise 120 bini aştı. Ne yazık ki Gazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 71’ini de kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor. Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı olan 1,9 Milyon Filistinli, bu saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hiçbir ikazı dikkate almayan İsrail, ateşkes anlaşmalarına dahi uymayarak katliamlarını sürdürüyor. Burada bir millet ve bir medeniyet yok ediliyor. İsrail’in saldırılarıyla Filistin halkı soykırım derecesinde katledilirken, aynı zamanda bir medeniyetin de izleri siliniyor, yok ediliyor. İsrail Gazze’ye 85 bin tonun üzerinde bomba attı. Gazze’deki konutların %92’si yani 436 bin konut, ticari tesislerin %80’i ve yolların %68’i bu saldırılarda hasar gördü. Yüzlerce eğitim ve sağlık tesisleri, fırınlar, su kuyuları, cami ve kilise gibi ibadethaneler hedef alındı. Bu saldırılar aynı zamanda tarım arazilerinin yok olmasına ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine de yol açtı. Bu nedenle artık Filistin’in kendi kendine bakabilme durumu da kalmadı. Şu an Gazze’de 345 bin kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya” dedi.

EN BÜYÜK YARDIM TÜRKİYE’DEN

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve aziz milletimizin her an Filistinli kardeşlerinin yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kademeleriyle Filistin halkının yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Türkiye, Gazze’ye yardım gönderen ülkeler arasında %31’lik oranla 1. sırada bulunmaktadır. Devletimiz bir yandan Kızılay ve AFAD organizasyonlarıyla insani yardımları bölgeye ulaştırıyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD iş birliğinde askeri uçaklar ve gemilerle yardım malzemeleri taşındı. Bir tarafta sivil toplum kuruluşları organizasyonlarıyla insani yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Diğer tarafta devlet büyüklerimiz diplomatik ve politik hamlelerle saldırıların son bulması adına mücadele veriyor. Milletimiz de devletimizin açtığı yolda her alanda Filistinli kardeşlerimiz için yardımlarıyla, dualarıyla desteğini sürdürüyor.”

KIZILAY ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENDİ

“Bu süreçte Kızılay önemli bir görev üstlendi. Ülkemizde ve dünyadaki her felakette mağdurların umudu olan Türk Kızılay’ı, bu süreçte de çok mühim vazifeler üstlendi. İlk günden itibaren bölgede Kızılay’ın ciddi çalışmaları oldu. Barınma noktasında çadırlar, beslenme noktasında sıcak yemek ve su yardımları aralıksız devam ediyor. Kızılay bölgede her aileye günde 20 litre olmak üzere günlük 20 tonluk su dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Günlük 15 bin kişilik de sıcak yemek dağıtımları yapılıyor.”

İNEGÖL’DE SICAK YEMEK KAMPANYASI BAŞLATILDI

“Bugün biz de şehrimiz özelinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Bizler de hem İnegöl Belediyesi hem de İnegöl şehri olarak bu sürece katkı sağlamak için bugün Kızılay İnegöl Şubesi ile bir protokol imzalıyoruz. Kızılay aşevinin Gazze’de devam eden sıcak yemek dağıtımlarına katkı sağlamak adına İnegöl’den Gazze’ye kardeş sofrası kuruyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz organizasyonuyla “Gazze İçin Bir Kap Sıcaklık” sloganıyla başlattığımız kampanya ile Kızılay’ın günlük sıcak yemek dağıtımlarına katkı sağlamak istiyoruz.”

15 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

“Kampanya hakkında bilgiler vermek gerekirse; vatandaşlarımız gerek Türk Kızılay’ı İnegöl Şubesi gerekse de Umuteli Derneğimizin ilgili hesap numaraları üzerinden katkı sağlayabilirler. Hesap numaraları duyuru bilboardlarındaki görsellerde, sosyal medya hesaplarımız ve web sayfamız üzerindeki görsellerde paylaşıldı. İban üzerinden yardımları gönderirken açıklama kısmına “Gazze Sıcak Yemek” yazılması önemlidir. 1 kişinin günlük yemek ihtiyacı 100 TL ile karşılanmaktadır. Kampanyamız bugün başladı, 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlarımıza yardım konusunda aracı olarak ve diğer tüm imkanlarımızla biz de İnegöl Belediyesi olarak desteğimizi sağlayacağız.”

İNEGÖL BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ YİNE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR

“Amacımız karınca misali safımızı belli etmek. Bu yardım kampanyasının yalnızca karın doyurmadığını, insanlığın vicdanını da beslediğini unutmayalım. Amacımız bir kap sıcak yemek ulaştırmakla beraber, o topraklara umudu da taşımak. Yardım elimiz Gazze’ye uzandıkça, insanlık onur bulmaya devam edecek. Gazze’deki her bir kap sıcak yemek, aynı zamanda bu zulmü yapanlara ve sessiz kalıp izleyenlere de bir mesaj olacak. Yapılan her yardım, Müslüman kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hatırlatacak. İnegöl bugüne kadar benzeri durumlarda üzerine düşeni her zaman fazlasıyla yapmış, hayırda yarışmayı bilen ve seven bir şehir. Bunu Kahramanmaraş depreminde de gördük, daha önce ülkemizin farklı noktalarında yaşanmış afetlerde de gördük, başkaca ülkelerde yaşanan afet ve olağanüstü durumlarda da gördük. Binlerce vatandaşımız hemen reaksiyon göstererek yardım çağrılarımıza karşılık vermişti. Biliyorum ki İnegöl bu kampanyaya da sahip çıkacak. Çok güzel sonuçlar elde edilecek. Ben şimdiden katkı ve destek veren tüm vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, firmalarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl Türk Kızılay Derneği Başkanı Alay Ergin ve yönetimine, Umuteli Derneğimizin yöneticilerine, İnegöl Belediyemizin ilgili personellerine de organizasyon için teşekkürlerimi sunuyorum. Filistin başta olmak üzere dünya üzerinde akan tüm kan ve gözyaşının dinmesi için de dua ediyorum.”