Bursa'da İnegöl Belediyesi Esentepe Mahallesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarına başladı. Esentepe Sokakta başlayan çalışmalar kapsamında 1 km uzunluğundaki toplamda 5 sokak asfaltlanacak.BURSA (İGFA) - Alanyurt bölgesinde BUSKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda asfalt kaplaması için İnegöl Belediyesi düğmeye bastı. Esentepe Mahallesinde parke taşla kaplı 5 sokakta, kazılar sonrası sıcak asfalt uygulaması için çalışmalar başladı. Esentepe Sokak, Cağ Sokak, Balım Sokak, Ulukale Sokak ve Kaçkar Sokaklar 10 günlük süre içerisinde asfaltlanacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada çalışmalarla ilgili açıklama da yapan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bugün Alanyurt bölgesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde görmek üzere bir aradayız. İnegöl’ümüzde pek çok alanda aslında çalışmalarımız devam ediyor. Gerek ilçe belediyemiz marifetiyle gerek büyükşehir belediyemiz marifetiyle yapılan çalışmalar var. Tek bir derdimiz var, vatandaşımıza en güzel şekilde hizmet etmek.”

ESENTEPE MAHALLESİNDE 5 SOKAK ASFALTLANIYOR

“Esentepe Mahallesi Esentepe Sokak üzerinde asfalt çalışmalarımız başladı. Arkadaşlarımız hafta başında burada önce mevcut parke taş zemini söktü, şu anda da asfalt uygulaması yapılıyor. Burada Büyükşehir Belediyemizin içme suyu çalışmaları yapıldı. Biz de şu anda asfalt serimini yapıyoruz. Bu bölgede kaplama çalışmalarına devam edeceğiz. Cağ Sokak, Ulukale, Balım ve Kaçkar Sokakta da benzer çalışma yapılacak. Yaklaşık 10 gün içerisinde bu 5 sokakta çalışma tamamlanmış olacak. Burada toplamda yaklaşık 1 km uzunluğunda asfalt uygulanacak, maliyeti ise 4 milyon TL dolayında.”

“Şehir içerisinde devam eden altyapı çalışmaları var. Vatandaşlarımızın bu noktada çok fazla zorlandığını, sorun yaşadığını görüyoruz. İlgililere de özellikle işin daha hızlı yapılması noktasında kanaatlerimizi bildiriyoruz. BUSKİ’nin çalışmaların