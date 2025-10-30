İnegöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 102. Yılında, eline bayrağını alan meydanlara koştu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yaşını kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İnegöl'de coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin yanı sıra 29 Ekim akşamı İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın elinde bayrağıyla katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

İNEGÖLLÜLER BAYRAKLARIYLA MEYDANA İNDİ

18.30'da İnegöl AVM kavşağından başlayan Cumhuriyet Yürüyüşüne protokol üyeleri de eşlik etti. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların yer aldığı kortej, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Anıtına kadar devam etti. Büyük coşkunun yaşandığı Cumhuriyet Yürüyüşüne yol boyunca kaldırımlarda, evlerin cam ve balkonlarında vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

'BUGÜN İHTİYACIMIZ OLAN BİR VE BERABER OLABİLMEK'

Heykel önünde son bulan yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Alper Taban ile Kaymakam Eren Arslan kısa birer selamlama konuşması gerçekleştirdi. Başkan Alper Taban, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılının kutlu olmasını dileyerek; 'Cumhuriyeti bizlere emanet eden, hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahramanları minnetle yad ediyorum. Şehrimizde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti kurdular ve bizlere hediye ettiler. Bugünün yaşayanları olarak bunun kıymetini bilen bizler olmak zorundayız. Etrafımızı görüyorsunuz, ateş çemberi. İhtiyacımız ne derseniz; bir ve beraber olmak, kol kola girebilmek, omuz omuza verebilmek ve gelebilecek her türlü saldırıyı da bu şekilde bertaraf edebilmek. Hamdolsun bunu da çok güzel bir şekilde başarıyoruz. Zorlukları görmüş, yaşamış bir toplumuz. Bunu test etmeye kalkarlarsa da her zaman verecek cevabımız var. Ancak bugünün yaşayanları olarak her ferdin, her bireyin kendisini bu anlamda sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok zor ve zahmetle kazanılmış bir ülke var. Bugünün yaşayanları olarak en azından biz de bugün buna nasıl katkı veririz diye düşünerek her birimiz; kendisi için çalışan, ülkesi için çalışan, yaşadığı ili, ilçesi için çalışan güzel insanlar olmak için el birliği ile çabalamamız gerekiyor. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' dedi.

TÜRKÜN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ YERDE HUZUR VARDI

Kaymakam Eren Arslan ise geçmişe atıfta bulunarak şöyle konuştu: 'Aslında biz, tarih sahnesinde var olduğumuz günden beri medeniyetler inşa etmiş, devletler kurmuş, bulundukları coğrafyaya adalet, huzur ve esenlik götürmüş bir milletiz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki devletimiz Osmanlı İmparatorluğunun 622 yıl hüküm sürdüğü, 22 milyon kilometrekare toprak üzerinde; huzur vardı, barış vardı, adalet vardı, kardeşlik vardı, refah vardı. Sonra tarihsel olarak yaşanan şeyleri biliyorsunuz. Ama hiç unutmamamız gereken, cumhuriyeti kurarken o günlere gitmeden önce bu ülkenin düşmanlar tarafından işgal edildiğini, Bursa'mızın işgal edildiğini, vatanın her bir tarafın düşmanlar tarafından işgal edildiğini unutmayalım. Bu işgale karşı duran asil milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşını çok şükür zaferle taçlandırdı. Biz bu topraklara 1071'de geldiğimizde, bir daha gitmeyi asla düşünmedik. Ve asla biz bu toprakları terk etmeyeceğiz. Vatanımızın birliğini, beraberliğini hep birlikte savunacağız. Bunu yaparken Cumhuriyetin bizlere sağladığı kazanımları, cumhuriyetin bize açtığı yolu sonsuza dek korumak hepimizin görevidir. Bu duygularla bir kez daha bu güzel cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizi, başta devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatana can feda eden herkesi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. En büyük bayramımız, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.'

HALK DANSLARI EKİBİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Konuşmaların ardından İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi tarafından 'Cumhuriyetin İzinde Halk Dansları Müzikali' gösterisi gerçekleştirildi. Fatih Oral yönetimindeki ekip, anıt önünde sundukları muhteşem gösteriyle beğeni topladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları İnegöl'de bir ilke de sahne oldu. İnegöl Belediyesi'nin yeni projesi Gastro Gezgin isimli ikram karavanları, bu programda Atatürk Anıtı alanında kurularak ücretsiz çay ikramında bulundu. Gastro Gezgin, Cumhuriyet Bayramıyla birlikte ilk kez İnegöllülerin hizmetine sunulmuş oldu.