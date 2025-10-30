Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Durgut, sosyal medya ve dizilerdeki ahlak dışı yayınları 'bilinçli saldırı' olarak nitelendirdi. Savcılar, RTÜK ve BTK'yı göreve çağırdı.

İZMİR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Türk aile yapısını zedelediği öne sürülen sosyal medya içerikleri ve dizilere karşı sert tepki gösterdi.

Başkan Durgut, bu yayınların masum olmadığını, milli değerleri hedef alan sistemli bir operasyon olduğunu belirterek devletin kurumlarını harekete geçmeye davet etti.

Açıklamasında, 'Türk milletinin en sağlam kalesi ailedir. Bugün bu kale bilinçli bir şekilde yıpratılmak isteniyor. Savcılarımız, RTÜK, BTK ve siber ekipler acilen devreye girmelidir' diyen Durgut, ahlaki değerlerin aşındırıldığını vurguladı. Hukuki ve idari müdahalelerin ivedilikle yapılması gerektiğini ifade eden Durgut, toplumsal değerlerin korunması için birlik çağrısı yaptı.