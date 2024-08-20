Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, seyir halindeyken çöp atılan 68 araca, sanayi ve üretim tesisi atıklarını gelişigüzel şekilde çevreye atan 64 kişiye ve evsel çöplerini uygunsuz şekilde atan 28 kişiye cezai işlem uyguladı.BURSA (İGFA) - Çevre kirliliği konusunda hassas davranan İnegöl Belediyesi bir yandan temizlik konusunda yoğun mesai harcarken bir yandan da kirliliği önleyici adımlar atıyor.

Bu kapsamda hem yapılan denetimler ve ihbarlar hem de oluşturulan teknolojik altyapı sayesinde çevre kirliliğine sebebiyet verenler tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Araçtan sigara izmariti veya çöp atmadan evsel çöpleri çöp günü dışında çıkarmak ve sanayi ile üretim atıklarını gelişigüzel şekilde çevreye atmaya kadar farklı konularda bugüne kadar 160 kişiye cezai işlem uygulandı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE 7/24 MÜCADELE

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü'nce sağlıklı ve temiz bir çevre için gerekli denetim ve işlemler 7/24 esası ile sürdürüldüğünü belirterek, "Gerek sivil gerek resmi gerekse de yeni oluşturulan ve şehrin tüm ana arterlerinin 7/24 canlı olarak takip edildiği İzleme Değerlendirme Merkezi üzerinden yapılan denetimlerle çevre kirliliği ile mücadele ediliyor. Bu sayede; araçlardan atılan izmarit, peçete, içecek kabı vb. çöpler tespit ediliyor. Yine evsel çöp ve geri dönüşüm malzemelerinin gelişi güzel atılması, sanayi ve üretim tesisi civarındaki kirliklerle ilgili tespit ve işlemler de hem denetimler hem kurulan dijital altyapı sayesinde yapılmaktadır. Yapılan tespit ve denetimlerde 68 araçlardan seyir esnasında çöp atıldığı, 64 sanayi ve üretim tesislerinden atılan atıklar ve 28 diğer evsel ve işyerlerinden kaynaklı çöpler ile ilgili tespit gerçekleştirilerek cezai işlemler uygulanmıştır.” denildi.