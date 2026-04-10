Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. 16 farklı branşta 847 kursiyerin eğitim aldığı merkezde hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezindeki kurs merkezlerini ziyaret etti.

Bu yıl Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi ile birlikte; Gençlik Merkezi, Alanyurt Yunus Emre Kurs Merkezi ve Huzur Mahallesi Kurs Merkezinde 4 ayrı noktada devam eden kurslarda hem kişisel gelişim hem de mesleki anlamda eğitimler veriliyor.

Alanyurt Köy İçi Kurs Merkezinde ise devam eden meydan düzenleme projesi nedeniyle bu yıl eğitime ara verildi. Belediye Başkanı Alper Taban, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde devam eden 12 ayrı kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Sınıfları tek tek gezerek kursiyerlerle buluşan Başkan Taban hem kursiyerlerle sohbet etti hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YAŞAYAN EĞİTİM MERKEZİ

İnegöl Belediyesi bünyesinde her yaştan vatandaşa eğitim imkanı sunan İNESMEK'in, hayat boyu öğrenme anlayışını yaşatan önemli bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Taban, 'Burada her kapının ardında farklı bir alanda eğitim devam ediyor. Sabah 10.00'da başlayan kurslarımız, sabah, öğlen, akşam ve tam gün gruplarıyla 21.30'a kadar sürüyor. Günün her saatinde sınıflarımızda eğitim var. Burası tam manasıyla yaşayan bir eğitim merkezi' dedi.

847 KURSİYER EĞİTİM ALIYOR

2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin bilgiler de paylaşan Başkan Taban, bu yıl 25 usta öğretici eşliğinde 16 farklı branşta, 41 grupta toplam 847 kursiyerin eğitim aldığını belirtti.

İNESMEK'in sadece bir kurs merkezi olmadığını vurgulayan Başkan Taban, 'Gelişim, değişim ve dönüşüm hayatın her aşamasında var. Öğrenme ise hayat boyu devam eden bir süreç. İNESMEK de bu anlayışla hem kişisel gelişime katkı sunan hem de vatandaşlarımızı meslek sahibi yapan bir merkez.

Burada eğitim alarak öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağlayan, meslek edinen vatandaşlarımız var. Bu tablo bizleri son derece mutlu ediyor' diye konuştu.