İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla 'Mimar Sinan'ın İzinde' gezi programı düzenlendi.

Etkinlikte, İstanbul'un en önemli tarihi yapıları, akademisyen Dr. Özlem Çiçek Ünal rehberliğinde gezildi. Kontenjanla sınırlı olarak düzenlenen program, Maltepe Belediyesi'nin kent kültürünü yaygınlaştırma ve tarih bilincini güçlendirme hedefinin önemli bir parçası oldu.

Gezi kapsamında Süleymaniye Camii, Rüstem Paşa Camii ve Hürrem Sultan Hamamı'nı ziyaret eden Maltepeliler Mimar Sinan'ın mimari mirasını yerinde görme fırsatı buldu.

'Maltepe'de Yaşam Var' anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyon, katılımcılara hem eğitici hem de deneyim odaklı bir gün yaşattı.