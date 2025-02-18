Bursa İnegöl Belediyesi’nin 18 Şubat Dünya Pil Günü kapsamında düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyasında 50 kilogram pil getiren Tayfun Akman akıllı kulaklık hediyesini Belediye Başkanı Alper Taban’dan aldı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi belirli gün ve haftalar kapsamında düzenlediği farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 18 Şubat Dünya Pil Günü dolayısıyla vatandaşlar arasında atık pil toplama kampanyası 10 Şubat’ta başlatılmıştı. 17 Şubat’ta sona eren kampanyanın kazananı belli oldu. Toplamda 235 kilogram pil toplanan kampanyaya 50 kilogram ile katılım sağlayan Tayfun Akman, akıllı kulaklık hediyesinin sahibi oldu.

8 GÜNDE 235 KİLOGRAM ATIK PİL TOPLANDI

Tayfun Akman, hediyesini bugün encümen toplantısı öncesi Belediye Başkanı Alper Taban’dan aldı. Hediye takdimi sırasında günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, “18 Şubat Dünya Pil Günü olarak ifade ediliyor. Bugün vesilesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de bir çalışma gerçekleştirdiler. Pillerin kimyasal içerikleri de var ve doğa için oldukça zararlı. Onların doğru bertaraf edilmesi önemli. Atık pilleri bizler normal şartlarda da topluyoruz. Bir de farkındalık oluşması adına kampanya olarak bunu gerçekleştirdik. Bir çağrı yaptık. Tayfun Akman bey de bu konuda bizlere destek oldu ve yarışmanın da kazananı oldu. 8 günlük sürede 235 kilogram atık pil toplandı. Kazanan vatandaşımız da 50 kilogram ile en fazla pil getiren kişi oldu” dedi.

OKULLARDA VERİLEN EĞİTİMLER ÖNEMLİ

Okullarda bu alanda verilen eğitimlerin çocuklarda önemli yansımaları olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Kendisine normalde de böyle bir hassasiyetleri var mıydı yoksa yarışma için mi pil topladıklarını sordum. İlkokul öğrencisi evladına okulda bu konuda eğitim verildiği ve kendilerinde de bu noktada farkındalık oluştuğunu söyledi. Burada okullarda verilen eğitimlerin de ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Kendisine çam sakızı çoban armağanı bir hediye takdimi yapacağız” diye konuştu.

Hediyesini alan Tayfun Akman ise Başkan Taban ve İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ederek “Bilinçli bir toplum oluşması adına böyle farkındalık çalışmaları yapıldığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.