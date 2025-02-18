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Program 19 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Büyükşehir, tüm sanatseverleri etkinliğe davet etti.

Ortaya koyduğu birbirinden değerli eserlerleTürk Romanının önemli yazarlarından olan Tarık Tufan, “Kelimelere ve Hikayelere Tutunmak” konulu söyleşi programıyla Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) dinleyiciyle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimisöyleşi programıyla devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi’nin konuğu Türk romanının önemli yazarlarından Tarık Tufan olacak. Tufan, “Kelimelere ve Hikayelere Tutunmak” konulu söyleşi programıyla OSM’de dinleyiciyle buluşacak.Program 19 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.