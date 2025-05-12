19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da içerisinde barındıran Gençlik Haftası etkinlikleri İnegöl’de Pazar günü yapılan doğa yürüyüşü ile başladı. 12 kilometrelik parkurda, yürüyüşe katılanlar İnegöl’ün doğal güzelliklerini yerinde keşfetti.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın da içerisinde bulunduğu Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Etkinlikler kapsamında 11 Mayıs Pazar günü İnegöl Belediyesi tarafından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde geleneksel hale getirilen ve Gençlik Haftası Doğa Yürüyüşü düzenlendi.

Doğaseverlerin İnegöl’ün eşsiz doğasıyla kucaklaşma fırsatı bulduğu doğa yürüyüşü, 12 kilometrelik Kıran-Fevziye parkurunda gerçekleştirildi. Doğaseverler otobüslerle Kıran mevkiine götürüldü.

12 kilometrelik kolay parkurun startı buradan verildi. Yürüyüşte vatandaşlar İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfetme imkanı buldu. Kıran’dan başlayan yürüyüş Dokuzlar Şelalesi ve Gürgen Alan üzerinden Fevziye’ye ulaşılması ile son buldu. Yağışlı havada yapılan yürüyüş sırasında İnegöl Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.