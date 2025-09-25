Maltepe Belediyesi ve İSTAÇ iş birliğiyle düzenlenen “SECAP Sera Gazı Azaltım ve Uyum Çalıştayı”, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)'nın yol haritası şekillendi. İSTAÇ iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda "Ulaşım", "Enerji" ve "Atık" başlıklarında oluşturulan tematik masalarda çalışmalar yürütüldü. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de çalıştaya katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Köymen, sürdürülebilir enerji, iklimin korunması ve sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik geliştirilen görüş ve önerileri dikkatle dinledi.

Çalıştayın önemine dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çevre konusunun yerel yönetimlerin gücünün en az yettiği bir konu olduğunu belirterek, "Çünkü merkezi hükümetlerin işbirliği ve desteği çok önemli olduğu gibi devletlerin sermaye ile ilişkisi de bu konuda kritik. Sera gazı emisyonu salınımı yapan birçok insan temelli çalışmaları veya endüstriyel faaliyetleri elinde tutan sermaye grupları, devletleri ve yasa koyucuları dahi birçok zaman baskı altına alabilmekte. Biz bu noktada yine de elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz ve farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımla Maltepe’de, yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek hareket eden bir belediyeyiz. Çocuklarımıza bırakacağımız mirasın yalnızca binalar, yollar ve parklar değil; yaşanabilir, adil, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent olmasını istiyoruz” diye konuştu.