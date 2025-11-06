Bursa'da İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında toplanan meclis, 5 gündem maddesini masaya yatırarak karar bağladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Botanik Parkta hayata geçireceği yeni Nikah Merkezi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda alanın imar planı düzenlemeleri ve yapılacak değişiklikler Kasım ayı belediye meclis toplantısında görüşülerek kabul edildi.

İNEGÖL'ÜN 2050 NÜFUSU 486 BİN OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

Meclis toplantısı öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Planlama Ajansı Şehir Plancısı Ramazan Altun tarafından İnegöl Belediyesi Meclis Üyelerine bir sunum yapıldı. Bursa'nın imar planı çalışmaları kapsamında 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında daha önce İnegöl Belediyesi idaresine yapılan bilgilendirmelerin ardından, meclis üyelerine de aynı konu hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Bursa Planlama Ajansından Şehir Plancısı Ramazan Altun, kurumlardan temin ettikleri verileri aktardıklarını ifade ederek; 'Bu çalışmaları alanında uzman 35 akademisyen ile yürütüyoruz. Toplamda 200 kurumla iletişim kurup veri alışverişinde bulunduk. 17 ilçede Kent Konseyleri ile görüştük. 6 ilçede muhtarlarımızla çalıştaylar yaptık. 412 muhtarımızla birebir görüştük. Çalıştaylar, genç yaratıcı atölyeler düzenledik. Yine anketlerle beraber toplamda yaklaşık 12 bin kişiye erişmiş olduk. Buradan elde edilen verileri analiz ettik, bundan sonra planlama aşamasındayız' dedi. Sunumda ise İnegöl'ün Yenişehir ile birlikte doğu planlama bölgesi olarak ele alındığı, şehrin nüfusunun bugün 302 bin dolaylarında olduğu ve yapılan analiz ve hesaplamalar neticesinde 2050 yılında 486 bin nüfusa erişilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ OLARAK BİZLER DE ARKA PLANDA ÇALIŞIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sunum sonrası yetkililere teşekkür ederek; 'Ramazan Bey'e ve arka planda çalışan şehir plancılarına teşekkür ediyoruz. Bu konuda İnegöl Belediyesi olarak bizler de öneri ve katkılarımızı sunmak adına arka planda çalışıyoruz' dedi.

Gündem maddelerinde ise gündemin 2'nci maddesi olarak Botanik Park olarak bilinen alanın imar planı düzenlemeleri ele alındı. Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Alper Taban, 'İnegöl'ümüzün Kültürpark içerisindeki nikah dairesi artık bu nüfusun ihtiyacına cevap vermiyor. İnegöl'de 2109 nikahın olduğunu göz önünde bulundurursak, daha güzel bir nikah merkezine vatandaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda adım atmak istiyoruz. Bunu da Botanik Park olarak bilinen alanda alternatifli olarak kurguladık. Burada 150 kişilik, 200 kişilik, 500 kişilik salonlar olacak. 500 kişilik salon kültürel faaliyetlerin de gerçekleşeceği şekilde olacak. Yine kır nikahı yapılabilecek ya da özel etkinlik ve toplantıların da yapılacağı bir nikah yerleşkesi olacak. Burada İmar Müdürlüğümüzün plan önerisini gündemde konuşacağız' dedi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından imar düzenlemesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.