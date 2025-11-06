Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, katıldığı televizyon programında uyuşturucu ile mücadeleyi sıfıra indirme hedefini, trafik denetimlerinden metruk bina önlemlerine kadar yürütülen çalışmaları anlattı.

Mahir İNANÇ - Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kart TV'de yayımlanan Vizyondakiler programında şehrin güvenlik gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Karaburun, uyuşturucunun 'insanlığın baş belası' olduğunu vurgulayarak 'Erzurum'da bir tanesini bile kabul etmiyoruz; kökünü kazıyacağız' dedi.

Son bir ayda 4 ayrı narko uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Müdür Karaburun, kentin transit konumunun denetimlerde etkin rol oynadığını ve UYUMA uygulaması üzerinden isimsiz ihbar çağrısını yineledi.

Kadın güvenliği vurgusunu da paylaşan Karaburun, KADES uygulamasının önemine dikkat çekerek, 'Risk hissettikleri anda tek tuşla bize ulaşsınlar' dedi.

Trafikte ise can kayıplarına işaret ederek, geçen yıla kıyasla ölümlü ve yaralamalı kazalarda yüzde 20'nin üzerinde artış olduğunu söyleyen Karaburun, sivil trafik ekipleri ve kameralarla ihlallerin tespiti yoğunlaştırıldığını, radar denetimleri ve 'Dadaş kemer takar, dadaşa kemer yakışır' kampanyasıyla hız kaynaklı kazalara karşı önlem alındığını duyurdu.

Metruk binalara yönelik uygulamalara da değinen Karaburun, valilik ve belediyelerle kurulan komisyonda tarihi nitelik taşımayan yapıların yıkımı, mümkün olmayanların ise girişlerinin mühürlenip sürekli kontrol edildiğini açıkladı. Gece devriyeleri ve bekçilerle güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü kaydetti.

Toplum destekli polislik uygulamalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Karaburun, pazar yerleri stantları, siber güvenlik ve KADES bilgilendirmeleri, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmaları örnek göstererek, 'Toplumun desteğini almayan bir kurum başarılı olamaz' dedi.

Medyanın doğru bilgilendirmedeki tamamlayıcı rolüne de vurgu yapan Karaburun, şehir güvenliğinde kararlılık mesajı vererek 'Dolandırıcı, kapkaççı, hırsız, narkotikçi: Kim olursa olsun peşindeyiz. Erzurum'u onlara dar edeceğiz' ifadelerini kullandı ve vatandaşlardan ihbar desteği istedi. Karaburun, son olarak, vatandaşlara 112, KADES ve UYUMA kanallarının açık olduğunu hatırlattı.