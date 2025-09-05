Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerini 1 Eylül 2025 itibarıyla kiraya çıkardı. Arazi sahiplerinin kiralama dışında kalmak için 15 Ekim 2025’e kadar başvuru yapması gerekiyor. Uygulama, tarımsal üretimi artırarak gıda güvenliğine katkı sağlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl durumdaki tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak için yeni bir düzenlemeyi devreye aldı.

22 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan “İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında, 1 Eylül 2025’ten itibaren üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri sezonluk olarak kiraya vermeye başladı.

Bakanlık, bu düzenlemeyle tarımsal üretimi artırmayı, kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve gıda arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Arazi sahiplerinin, arazilerinin kiralama havuzuna dahil edilmesini önlemek için 15 Ekim 2025 tarihine kadar il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ya da e-Devlet üzerinden TADEBİS (Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi) aracılığıyla başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru yapmayanların arazileri otomatik olarak kiralama listesine eklenecek.