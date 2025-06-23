Bursa'da Ertuğrulgazi ve Osmangazi’nin silah arkadaşı, İnegöl’ü Bizans elindeyken fethedip Türk yurdu yapan Turgut Alp, düzenlenen organizasyonda dualarla anıldı. İnegöl’ün Turgutalp kırsal mahallesinde bulunan türbede 5 bin kişilik pilav ikramı gerçekleştirilirken, alanı dolduranlar Tarihi İnegöl Mehterinin marşlarıyla coşku dolu anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmanlı’nın beylikten devlete geçişine şahitlik eden, Osmangazi döneminde Bizans elindeyken fethedilerek Türk yurdu yapılan İnegöl, hafta sonu düzenlenen etkinlikte şehrin fatihi Turgut Alp’i andı.

Bursa'nın İnegöl ilçesini fetheden komutan olarak bilinen Ertuğrulgazi ve Osmangazi’nin silah arkadaşı Turgut Alp’in Turgutalp kırsal mahallesinde bulunan türbesini binlerce kişi ziyaret etti. İnegöl Belediyesi ile Turgutalp Muhtarlığı ve İnegöl Fatihi Turgut Alp Eğitim Kültür ve Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyona çok sayıda vatandaş katıldı. 5 bin kişiye pilav ikramı gerçekleştirildi.

Dualarla başlayan anma programına; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan vatandaşın adeta akın ettiği anma programında Tarihi İnegöl Mehteri de coşkulu marşlarıyla yerini aldı. İnegöllüler mehter eşliğinde coşku dolu anlar yaşadı.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN TÜRBELERİ, BİZİM TOPRAKLARIMIZDAKİ TAPULARIMIZIN MÜHRÜDÜR”

Anma programında kısa bir selamlama konuşması yapan Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen, “2 yıl önce açılışını yaptığımız bu tören alanında böyle güzel bir anma programına destek verdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehit ve gazilerimizin türbeleri, bizim topraklarımızdaki tapularımızın mührüdür. Biz de bu anlayışla bu mührün gelecek kuşaklara daha güzle şekilde aktarılması için köyümüzdeki derneğimizi İnegöl Fatihi Turgut Alp Eğitim Kültür ve Yaşatma Derneği olarak değiştirdik” dedi.

Turgutalp Kırsal Mahallesi Muhtarı Gökhan Efe ise “Bugün burada Turgut Alp’i anmak ve buradaki mirası yaşatmak için bir aradayız. Dede pilavı geleneğimizi birlikte sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Bugün burada cihan devleti Osmanlı’nın temellerini atan, yiğitliği, sadakati ve inancıyla tarihimize damga vurmuş bir alpereni, bir kahramanı, Turgut Alp’i anmak için bir arada bulunuyoruz. Böylesine anlamlı bir günde bizleri bir araya getiren rabbimize şükrediyor bu kutlu topraklarda huzur içerisinde yaşamamıza vesile olan ecdadımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum. 2 yıl önce burada türbemizin restorasyon sonrası açılışını yaptık. Bursa Valiliğimiz ve belediyemiz iş birliğinde burada kapsamlı bir yenileme yaptık. Değerlerimizi öncelikli olarak bu şehirde yaşayanlara tanıtmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde İshak Paşa’mızı andığımız bir program yapmıştık. Bu şehirde pek çok mahallemizde değerlerimiz var. Samsa Çavuş, Konur Alp, Yiğit Alp… Bugün de bunlardan biri olan Turgut Alp için buradayız.” diye konuştu.

TURGUT ALP BİR GÖNÜL KAHRAMANIDIR

“Turgut Alp yalnızca bir kılıç eri değil, inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş, vatanı için tereddütsüz savaşmış bir gönül kahramanıdır" diyen Başkan Taban, "O Ertuğrulgazi’nin silah arkadaşı, Osmangazi’nin yol arkadaşı, Orhangazi’nin de akıl hocasıdır. Turgut Alp cesaretiyle, adaletiyle, tevazusuyla ve sadakatiyle bize yalnızca bir tarih bırakmamış, aynı zamanda bir karakter miras etmiştir. Bugün de bize düşen onun ve diğer kahraman ecdadımızın aziz hatıralarını sadece anmak değil aynı zamanda anlamaktır. Onların taşıdığı imanı, adalet anlayışını, birlik ruhunu ve millet sevdasını bugün de diri tutmak zorundayız. Çünkü geçmişini unutan toplumlar, geleceğini muhafaza edemeyeceklerdir. İnegöl’ün fethi ve Osmanlı’nın kuruluşunda önemli rol oynamış bu büyük Alperenimizi her daim rahmet ve minnetle anacağız" dedi.

Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, 1071’de Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya giren Sultan Alparslan’ı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda Ertuğrulgazi’yi, Osmangazi’yi ve bugünlere kadar gelen bütün ecdadımızı rahmetle, minnetle, hayır ve dualarla yad ettiklerini söyledi.