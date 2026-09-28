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Salonda maçı takip eden İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, maç sonu sahaya inerek teknik ekip ve sporcuları tebrik etti. Salonda bulunan sporseverler de takımı alkışlarıyla destekledi.

İlk seti 25-19 kazanan turuncu lacivertli temsilcimiz, ikinci sette rakibinin arka arkaya sayı almasına dahi müsaade etmeden oynadı. İkinci seti 25-09 kazanan İnegöl Belediyespor, üçüncü seti de 25-19 kazanarak sezona 3-0'lık galibiyetle başladı.

Bursa Voleybol takımı karşısında maça ilk andan itibaren istekli başlayan İnegöl Belediyespor, 3 set boyunca oyun üstünlüğünü korumayı başardı.

İnegöl Kapalı Spor Salonunda antrenör Vural Kökçe nezaretinde parke çıkan İnegöl Belediyespor, genç ve yerli oyunculardan oluşan kadrosuyla sezonun ilk maçında kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde sezonu açtı. 27 Eylül Pazar günü 2. Lig 1. Grupta sezonun ilk maçında Bursa Voleybol takımını misafir eden temsilcimiz, muhteşem bir oyunla galibiyete uzandı.

Bursa İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Uzman Posta Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Bursa Voleybol takımını misafir etti. Turuncu Lacivertli temsilcimiz, rakibine set vermeden karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

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