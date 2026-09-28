Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Edirnespor yöneticileri, kulübün sorunlarını gündeme getirdi. Sinan Tekin, 'Edirne artık yeni açıklama değil, somut adım bekliyor' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirnespor Kulübü Başkanı Onur Yaren Ayaydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatını ziyaret etti. Görüşmede Edirnespor'un mevcut durumu, kulübün yaşadığı sorunlar, Edirne'de spor altyapısı ve kente yapılması planlanan yeni stadyum projesi ele alındı.

Heyeti, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sinan Tekin kabul ederken, İl Başkanı Tezcan Karakütük de görüşmede yer aldı.

'EDİRNESPOR ŞEHRİN ORTAK DEĞERİDİR'

Tekin, Edirnespor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, Edirne'nin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, kulübe şehir olarak sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Edirnespor'a destek vermenin gençlere, şehir aidiyetine ve kentin geleceğine sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti.

Görüşmede, Edirne'ye yapılacağı açıklanan 10 bin kişilik yeni stadyum projesi de gündeme geldi. Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 3 Mart 2024'te yaptığı açıklamayı hatırlatarak, aradan geçen süreye rağmen projede somut bir ilerleme görülmediğini dile getirdi. Tekin, 'Edirne artık yeni bir açıklama değil, somut bir adım bekliyor. Edirnespor'un da Edirne'nin de modern bir stadyuma ihtiyacı var' diyerek sürecin ve takvimin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

'VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMELİ'

Konunun siyasi tartışmaların ötesinde Edirne'nin ortak meselesi olduğunu belirten Tekin, kente yapılacak her hizmetin kıymetli olduğunu ancak asıl beklentinin verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Tekin, stadyum sürecinin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. Ziyaret, tarafların karşılıklı iyi dileklerini iletmesinin ardından sona erdi.