Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Konya'da bulunan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Muhammet Ali Yılmaz'la birlikte Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, modern altyapısı, uzman antrenör kadrosu ve teknolojik imkanlarıyla Konya'da sporun gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle 18 farklı branşı bünyesinde bulunduran tesisi AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Ali Yılmaz ile birlikte Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı ziyarette merkezle ilgili bilgi verirken tesiste yürütülen çalışmaları anlattı.

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Gençleri her bakımdan donanımlı yetiştirmek için gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik başarılarının yanı sıra spor alanında da kendilerini geliştirmelerini, yeteneklerini keşfederek doğru branşlara yönelmelerini önemsiyoruz. Bu merkezimizin de yetiştireceği başarılı sporcularla hem şehrimize hem de ülkemiz sporuna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını görmek bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Onların hayallerine ulaşabilmeleri için imkanlarımızı geliştirmeye ve spora yatırım yapmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

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Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin örneklik teşkil edecek güzide bir tesis olduğuna vurgu yapan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Ali Yılmaz; ' Spor kısmına girmeden önce buradaki vizyon beni çok etkiledi. Çünkü şöyle bir şey, burada yapılan fiziki yatırımın arkasında büyük bir felsefe olduğunun farkındayım. Bu tür imkanlar hem insanların sosyalleşmesini hem insanların form kazanmasını hem de insanların kendi yaşadıkları zamana ve mekana bir iz bırakmasını sağlıyor. O yüzden bu imkanların sağlandığı için ilk önce Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu vizyon Konya Selçuklu ilçesinin fikriyatını da etkileyecek bir vizyon. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.' İfadelerini kullandı.



Ziyarette AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve ilçe teşkilat üyeleri de hazır bulundu.