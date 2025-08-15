Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Kardeş Ülkeler Kardeş Okullar" projesi kapsamındaki iş birliklerinde önemli bir adım daha atıldı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç’in katılımlarıyla, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, Müdürlüğümüz ile Kosova Cumhuriyeti'nden üç okul arasında kardeşlik protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Protokoller kapsamında; Ataevler Anaokulu ile Mamuşa-Zübeyde Hanım Anaokulu, Nedim Öztan İlkokulu ile Mamuşa-Anadolu İlköğretim Okulu, Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi ile Mamuşa-Atatürk Lisesi kardeş okul ilan edildi.

İmza törenine İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu’nun yanı sıra il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri de katıldı. Törende konuşan Alireisoğlu, imzalanan protokollerin sadece eğitim alanında değil, iki halk arasında kültürel ve sosyal bağların güçlenmesinde de önemli bir rol oynayacağını belirtti. “Bizler, eğitimi sadece bilgi aktarımı olarak görmüyoruz. Eğitim, kültürleri buluşturan, dostlukları pekiştiren güçlü bir araçtır. Kosova ile paylaştığımız ortak kültürel miras, bizim için hem gurur kaynağı hem de geleceğe yön verecek bir zenginliktir.” dedi.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasnic ise Türkiye ile Kosova arasında tarihî bağlara dikkat çekerek, imzalanan protokollerin bu ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade etti. “Bugün atılan imzalarla, yüzyıllar öncesinden kurulan bağlara üç yeni ilmek ekledik. Ortak kültürümüz, dilimiz ve değerlerimiz var. Bu protokol sayesinde yeni nesillerimiz birbirini daha iyi tanıyacak ve birlikte daha güçlü bir gelecek kuracak.” dedi.

İmzalanan protokoller ile eğitsel, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliğinin artırılması; iki ülke öğrencileri arasında kalıcı dostlukların kurulması hedefleniyor.