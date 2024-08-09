Hasanağa Toki’de toplanmayan çöplerin oluşturduğu koku ve çevre kirliliği görenleri şaşkına çeviriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gelişmekte olan gözde mahallelerinden olan Hasanağa Mahallesi’nde çevre kirliliği hat safhaya ulaşmış durumda. Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan mahallede özellikle yeni yapılan inşaatlar büyük çevre kirliliğine sebep oluyor.

Temizlik ekiplerinin mahalleye sık sık uğramadıklarını kaydeden çevre sakinleri, bölgede yeni yapılan inşaatların da büyük bir çevre kirliliğine sebep olduğunu ifade ediyor.

İnşaatların kendilerine ait bir atık alanı oluşturup sonrasında bu atıkları belediye ekiplerine teslim etmeleri gerektiği görüşünü savunan vatandaşlar, gelişmekte olan Hasanağa Mahallesi’nin bu görüntülerle cazibesinin yok edildildiğini söylüyor.