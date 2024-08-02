Güzelyalı Mahallesi’nde geçmiş dönem büyükşehir yönetimi tarafından başlatılan sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı. Sahil alanı yenilendi. Güzelyalı Plajı daraldı. Denize girilecek alanların betonlaşması vatandaşların tepkisini çekti.BURSA (İGFA) - Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından başlatılan çalışmayla deniz doldurulup, denize girilen kumsal alana beton dökülerek kıyı yükseltildi. Yeni yönetim tarafından bu yıl tamamlanan Güzelyalı sahilinin beton görünümü, vatandaş tarafından tepki çekti.

Güzelyalı sakinlerinden Ayşe Tunç, “Önceden plaj alanı daha genişti. Şimdi direkt betonla deniz bir oldu. Bize küçük bir plaj kaldı. Bu küçük kumluk alandan denize girmeye çalışıyoruz. Deniz kumu desen hiç kalmadı. Ya çakıllar ya kayalıklar var, nerdeyse sahilden direkt denize atlayacağız artık.” ifadeleriyle şikayetlerini belirtti.

Vatandaşlar ayrıca yenilenen Güzelyalı Sahili’nin ağaçlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurgularken, plaj alanının genişletilmesi konusunda yeni yönetimden düzenleme beklediklerini kaydetti..