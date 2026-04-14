Bursa'da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ilçesinde yol yapım ve asfalt işlemlerine devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kumlukalan Mahallesi'ndeki 1200 metrelik güzergahta toplam 3 bin ton asfalt, 3 bin ton pmt ve 2 bin ton alt temel malzemesi kullanımı gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü'ne bağlı 15 personel, 20 kamyon ve 7 iş makinasıyla yürütülen yol yapım ve asfalt kaplama imalatının kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, güzergah hem araç hem de yaya ulaşımı açısından daha güvenli hale getirilmiş olacak.

Ulaşımla ilgili taleplerinin kısa sürede karşılandığını belirten Kumlukalan Muhtarı Raşit Uslu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.