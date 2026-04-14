1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., küresel markanın yıllık dergisi olan Field X Fashion'ın 3. sayısının lansmanını duyurdu.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - Bu yıl 135. Yıl Dönümü özel sayısı olarak sunulan 48 sayfalık yeni sayı; dijital ve prestijli kitap (coffee-table) baskı formatlarında dünya çapında erişime açıldı. Yayın, markanın 2025 yılı boyunca süregelen küresel büyümesine ve dönüm noktası niteliğindeki başarılarına dinamik bir bakış sunuyor. Bu yayının tadını dünya çapında 190 ülkedeki milyonlarca U.S. Polo Assn. spor hayranı ve tüketicisi çıkaracak.

Field X Fashion'ın 3. sayısı, 1890'da kurulan USPA'dan alınan spor ilhamının 135. Yıl Dönümü ivmesini yakalayarak, markanın uluslararası ayak izindeki en ilgi çekici hikayeleri bir araya getiriyor.

Bu özel sayı ayrıca; küresel spor etkinliklerini, moda koleksiyonlarını ve kampanyalarını, hayırseverlik girişimlerini, sürdürülebilirlik dönüm noktalarını, perakende genişlemesini ve markanın dünya genelindeki varlığını tanımlayan kilit ortaklıkları vurguluyor.

Bir hikaye anlatımı platformu olarak Field X Fashion, U.S. Polo Assn.'in spordan ilham alan mirasını modern ve küresel yaşam tarzı kimliğiyle buluşturmaya devam ediyor. 135. Yıl Dönümü Özel Sayısı; artan görünürlük, anlamlı etki ve dünya çapındaki milyonlarca tüketici, spor hayranı ve ortakla devam eden etkileşimle geçen bir yılı yansıtıyor. Dergi ayrıca, markanın en yeni küresel polo tişört kampanyası olan An Icon Born from the Game™ (Oyundan Doğan Bir İkon) hakkında bir bakış sunuyor.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'Field X Fashion, U.S. Polo Assn. için marka hikayemizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle paylaşmanın önemli bir yolu olmaya devam ediyor,' dedi. 'Bu özel 135. Yıl Dönümü Sayısı; küresel spor ve modadan sürdürülebilirlik yolculuğumuza kadar markamızın inanılmaz ivmesini yakalarken, son 135 yılda mirasımızı şekillendirmeye yardımcı olan sporcuları, ortakları ve tüketicileri onurlandırıyor.'

Prince, 'Field X Fashion ayrıca, efsanevi polo tişörtün otantik spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil temel parçalarından birine dönüşmesine güçlü bir saygı duruşu niteliğindeki 2026 Bahar Küresel Kampanyamız 'The Polo Shirt: An Icon Born from the Game'e (Polo Tişört: Oyundan Doğan Bir İkon) bir ön bakış sunuyor,' diye ekledi.

2023'teki ilk çıkışından bu yana Field X Fashion, markanın büyüyen spor ve moda kitlesinin ilgisini çekmek ve onlara ilham vermek için tasarlanmış küresel bir içerik platformuna dönüştü. Yayın, U.S. Polo Assn. markasının dünya çapındaki genişliğini ve derinliğini yansıtan otantik ve ilgi çekici hikaye anlatımına odaklanmaya devam ederek sektörde tanınmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, spor hayranları, etkileyiciler (influencer) ve ortaklar artık Field X Fashion'ın 3. sayısının dijital versiyonunu uspoloassnglobal.com adresinde deneyimleyebilirler. Baskı sayıları, seçili U.S. Polo Assn. mağazalarında, showroomlarında ve küresel etkinliklerde ülke çapında dağıtılacaktır. U.S. Polo Assn., her yeni sayıda spor, moda ve küresel marka etkisi üzerine taze perspektifler sunarak bu yıllık geleneği sürdürme konusundaki kararlılığını korumaktadır.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği dallarında ödüllerle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip edin.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden GlobalPolo'ya ulaşın.

