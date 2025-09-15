Türkiye’ye mal olan projeleri ile, hibe ve proje şampiyonu Gürsu Belediyesi, bir ilke daha imzasını attı. Gürsu Belediyesi, “Akıllı Adımlar: Yapay Zeka ile Gürsu’da Akıllı Dönüşüm” projesinin kapanış toplantısını, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü, çağın en önemli teknolojik aracı olan yapay zeka konusunda geliştirdiği “Akıllı Adımlar: Yapay Zeka ile Gürsu’da Akıllı Dönüşüm” projesini BEBKA işbirliği ile hayata geçirdi.

6 aylık bir periyotta, dopdolu bir içerikle gerçekleştirilen eğitimde, Gürsu Belediyesi müdürlükleri ve personelleri yapay zeka teknolojileri hakkında detaylı bir eğitime tabi tutuldu.

Proje finali ve kapanış toplantısı halka açık bir çağrı ile bir günlük eğitime dönüştürüldü. Çok sayıda gencin ve öğrencinin talep gösterdiği etkinlik sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları verildi. Sertifikaların takdimi programa katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından yapıldı

Törende konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Türkiye genelinde ilk kez bir kamu kuruluşu böylesine büyük ölçekte eğitim düzenliyor. Belediye hizmetlerimizi çağın gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürme yolunda önemli bir adım attık. Yapay zekâ uygulamalarını kurum kültürümüze entegre ederek hem karar süreçlerimizi güçlendirdik, hem de vatandaşlarımıza daha verimli ve yenilikçi hizmet sunmanın kapılarını araladık. Müdürlüklerimizde 26 çalışma arkadaşımıza bu konuda eğitimler verdik. Yapay zeka uygulamalarının özellikle satın alma ve bütçe konularında bizim işlerimizi kolaylaştıracağını gördük” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise, “Bu konuda verilen doğru eğitimleri son derece önemsiyoruz. Bakanlığımızın çalışmalarını pekiştiren bu destekler bizim için son derece önemli. Hem Başkan’a hem de ekibine teşekkür ederiz” dedi.