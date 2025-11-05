Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi, eğitime ve sanata değer katıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Akademi Güz Dönemi kapsamında düzenlenen Sinema Atölyesi, sinemaseverleri Ofis Sanat Merkezi'nde bir araya getirdi. Programda Dr. Doğuşcan Göker, sinemanın doğuşu, kültürel etkisi ve teknolojik gelişimi üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

8 hafta sürecek Büyükşehir Akademi derslerinin sinema atölyesi dersinde ilk zil çaldı. Dr. Doğuşcan Göker'in sunumuyla katılımcılar sinemanın büyülü dünyasını, doğuşunu, kültürel etkisini ve teknolojik gelişimini ele alındı. Göker, sinemanın modern insanın hayatına kattığı anlamdan söz ederek, 'Fotoğraf zamanı durdururken, sinema zamanı harekete geçiriyordu. Bu fark sinemayı çok güçlü bir araç haline getirdi. Bir insan hayatını kaybetse bile görüntüsü kaldığı sürece yaşamaya devam ediyordu. Bu yönüyle sinema, modern insanın en büyük zaferlerinden biri sayılır' dedi.

'SİNEMA İNSANLIĞIN KENDİNİ ANLATMA TARİHİDİR'

Sinemanın yalnızca bir sanat dalı olmadığını vurgulayan Göker, 'Sinema, insanın kendi varlığını, zamanla ilişkisini ve dünyayı anlama çabasının en görsel hâlidir. Her film, bir dönemin ruhunu taşır, bir toplumun düşünme biçimini, korkularını ve umutlarını perdeye yansıtır. Bu nedenle sinema tarihi, aslında insanlığın kendini anlatma tarihidir' ifadelerini kullandı. Büyükşehir Akademi, güz dönemi boyunca felsefe, edebiyat, kelam ve sinema gibi pek çok alanda atölye ve söyleşilerle kültür sanat hayatına renk katmaya devam edecek.