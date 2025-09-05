Bilecik Pazaryeri'nde samanlık olarak kullanılan ahırda çıkan yangın, hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde samanlık olarak kullanılan bir ahırda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, saat 14.15 sıralarında Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesi Çiğdemlik mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Ç.’ye ait samanlık olarak kullanılan ahırda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevlere ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilirken, Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.