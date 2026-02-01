Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini Bursalılar için seslendiren solistler, performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

BURSA (İGFA) - Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından hazırlanan konserde Gökçe Bekaroğlu ve Salih Taşkın sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gönlümüzdeki Nağmeler' konseri, sanatseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

