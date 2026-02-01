Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü'nde binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü. Başkan Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri'nin verdiği mücadelenin Türkiye'nin milli kimliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ocak Milli Direniş Günü programında Kocaelililer, Batı Trakya Türkleri'ne destek için ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezinde yürüdü. Antikkapı'da başlayan ve Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'nda sona eren yürüyüş, yoğun katılımla gerçekleşti.

1988-1990 yılları arasında Batı Trakya'da yaşanan olayların unutulmaması amacıyla bu yıl 38'incisi düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Batı Trakya'daki kimlik mücadelesinin Türkiye'nin varlık mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Büyükakın, 'Kimlik hafızadır. Milli kimliğin yok edilmesi, bir milletin yok edilmesi demektir. Batı Trakya'daki kimlik davası, bizim öz vatandaki varlık davamız ile aynıdır' dedi.

Programda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Konuşmalarda, Batı Trakya Türkleri'nin kültürel, dini ve siyasi haklarını koruma mücadelesine dikkat çekildi. Başkan Büyükakın, Batı Trakya'ya yönelik desteklerin artarak süreceğini belirterek, Ramazan ayında bölgede iftar programları düzenleneceğini, tarım ve ticaret alanlarında ekonomik destek sağlanacağını ifade etti. Ekonomik gücün kimlik mücadelesinin temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Büyükakın, iş insanlarına Batı Trakya'da yatırım ve iş birliği çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Antikkapı'dan Cumhuriyet Bulvarı'na yürüdü. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte Batı Trakya Türkleri'nin direnişine saygı duruşunda bulunularak Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfiller bırakıldı.