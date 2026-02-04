Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve Karadeniz Sahil Yoluna alternatif oluşturan Yeni Melet Köprüsü'nde yapılan dekoratif aydınlatma çalışmaları, yaya ve araç güvenliğine katkı sağlamanın yanı sıra bölgeye de estetik bir görünüm kattı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köprüye estetik ve modern bir görünüm kazandıran dekoratif aydınlatmaların montajı yapıldı.

Gece saatlerinde köprünün daha güvenli ve olması için yapılan aydınlatma çalışmaları ile birlikte Yeni Melet Köprüsü, estetik bir görünüm kazandı.