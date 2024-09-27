Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şehrimizin takımı Bursaspor’a destek olmak amacıyla 50 adet kombine bilet satın alarak Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği’ne hediye etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kombine biletleri Dernek Başkanı Ali Kanyılmaz ile dernek yönetimine teslim etti.

Başkan Deviren, "Bursaspor’umuzun ve büyük taraftarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Kulübümüze destek olmak için 50 adet kombine bilet alarak Bursaspor Taraftarlar Derneği’mize hediye ettik. En kısa zamanda tribünde hep birlikte takımımızı desteklemek için yerimizi alacağız,” dedi.

Başkan Deviren’in bu anlamlı katkısı, Gemlikli taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Destekler, Bursaspor’a olan bağlılığın ve kentin takımına sahip çıkma bilincinin güçlenmesine katkı sağlıyor.