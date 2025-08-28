Bursa Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilçeye yat limanı yaptırma planı, kentte tartışmalara yol açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Amatör Balıkçılığı Denizi Çevreyi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Akıt ve yönetim kurulu üyeleri, yeni açılan dernek lokalinde Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve yürütme kurulu üyelerini misafir ederek gündemdeki projeyi değerlendirdi.

Toplantının ana konusu, yat limanı yapılmak istenen bölgede hali hazırda bulunan ve yaklaşık 200-250 teknenin bağlı olduğu balıkçı barınağının geleceği oldu.

“Bir yeri yaparken başka bir yeri bozmamak gerek”

Dernek Başkanı Ali Akıt, proje ile ilgili kaygılarını dile getirerek şunları söyledi:

“Yat limanı yapılmak istenen yerde balıkçılarımızın kullandığı bir barınağımız var. Kimse bu barınağın ne olacağını, kayık sahiplerinin nereye gideceğini konuşmuyor. Bir yeri yaparken başka bir yeri bozmak iş değil. Eğer böyle bir proje olacaksa öncelikle bizlere, bu denizlerin gerçek sahiplerine, yeni bir balıkçı barınağı yapılmalı. Balıkçı insanı mağdur edilmemeli.”

Akıt ayrıca, projeyle ilgili sürecin balıkçılardan gizli yürütüldüğünü vurgulayarak, “Ticaret Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu gazetecilerle ve siyasi partilerle projeyi paylaşıyor ama denizle doğrudan ilgili bizlere kimse bir şey anlatma gereği duymuyor. Bu da ister istemez aklımıza soru işaretleri getiriyor” dedi.

Akkuş: “Tepeden inme olmadığı sürece sorun görmüyoruz”

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ise geçmişte kamuoyuna yeterince anlatılmadan hayata geçirilen projelerin kente zarar verdiğini hatırlattı. Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

“Gemlik ne çektiyse tepeden inme projelerden çekti. Şehrin ortasında yükselen AVM de, sahildeki demir yığını da aynı anlayışın ürünü. Dernek başkanımızın kaygısını haklı buluyoruz. Bir yerde güzel bir iş yapılırken başka bir yer bozulmamalı. Öncelikle yeni bir balıkçı barınağı yapılmalı, kayıklar güvenli şekilde tahliye edilmeli. Çünkü Gemlik Körfezi’nde kayıklar azaldıkça, kent tatil kasabası olma özelliğini kaybediyor” dedi.