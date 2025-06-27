İklim değişikliği ve enerji alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Avrupa’nın öncü şehirleri arasında yer alarak Avrupa Birliği (AB) İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olan İzmir, 2030 yılı sıfır karbon hedefi için önemli bir adım attı. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere; İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeleri, İzmir 2030 Kent Taahhüdü'nü imzaladı. Kent genelinde birlik olmanın önemine vurgu yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “2030 yılına kadar karbon nötr şehir hedefini başaracağımıza inanıyoruz. İzmir bunu başaracak. Bunun için belediye de, kentte sorumluluk almış tüm diğer kişi ve kuruluşlar da üzerine düşeni yapacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonuna dahil olan ve AB üyesi şehirler dışında “misyon etiketi” almaya hak kazanan ilk şehir olan İzmir, önemli bir birliktelik anlaşmasına imza attı. 2030 karbon nötr hedefinde önemli çalışmaları hayata geçiren ve hedefine güçlü adımlarla ilerleyen İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay liderliğinde İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) üyeleri Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle İzmir 2030 Kent Taahhüdü’nü imzaladı. Kentin ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal dönüşümünde öncü rol üstlenen kurumlar, ortak vizyon ve sorumluluk bilinciyle İzmir’in 2030 hedefinde beraber çalışacak.

Tugay: Karbon nötr şehir hedefini başaracağımıza inanıyoruz

İzmir 2030 Kent Taahhüdü ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil, belediye ve kentin sorumluluğunu almaya hazır pek çok kurumla bu süreçte birlikte çalışacaklarını beyan etmek bir araya geldiklerini aktardı. Kurula verdikleri destek ve güçten ötürü teşekkür eden Başkan Tugay, “Çünkü İzmir’imizin buna ihtiyacı var. Türkiye’ye ve pek çok ülkeye örnek oluşturacak bir birliktelik. İzmir’in 2030 yılında Karbon Nötr şehir olma taahhüdü var. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin misyon şehirlerinden birisi. İzmir 2030 Kent Taahhüdü ile belediyemiz ile birlikte kent paydaşlarımız bu taahhüde sahip çıkmaya hazır olduğumuzu, üzerimize düşeni yapacağımızı beyan ettik. Dolayısıyla bize başkalarının inanmasına değil, bizim kendimize inanmamıza ihtiyacımız olduğunu herkesten daha çok biliyoruz. 20230 yılına kadar karbon nötr şehir hedefini başaracağımıza inanıyoruz. Bu ihtimal zannedildiğinden çok daha yüksek bir ihtimaldir. İzmir bunu başaracak. Bunun için belediye de, kentte sorumluluk almış tüm diğer kişi ve kuruluşlar da üzerine düşeni yapacak” dedi.

“Birlikteliğimiz ilham olacak”

Gösterdikleri çabanın çevre illere, bölgeye, ülkeye ve bölgedeki ülkelere ilham olacağını belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, bu konunun gelecek nesiller için de hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Tugay, “Bu taahhüdü gerçekleştirmek üzere üzerimize düşeni yapacağız. İzmir’imizi tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Aynı duyguları ülkem için de besliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün asil özellikleriyle, benzersiz nitelikleriyle beraber ne kadar kıymetli olduğunun elbette farkındayım. Bu güzel dünyanın sadece bizler tarafından değil, bizden sonraki insanlarca da yaşanmaya, yaşatılmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O nedenle burada elimizden gelen çabayı, arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler yanımızda olmadıkça bunu istediğimiz ölçüde başaramayacağımızı da bildiğimizi, bu bilinçle sizleri burada göreve, taahhüde katılmaya davet ettiğimizi, sadece imza atan değil daha sonra aynı zamanda üzerine düşen sorumluluğu da beklendiği gibi yerine getiren değerli kent paydaşlarımız olacağınıza inancımızı ifade etmek isterim” diye konuştu.

Kurul neleri taahhüt etti?

Kentin ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal dönüşümünde öncü rol üstlenen kurumları, ortak vizyon ve sorumluluk bilinciyle taahhüt metnine imza attı. Kurul şunları taahhüt etti:

Kentin tüm bölgelerinde sosyal ve mekânsal adaleti sağlayacak yatırımların planlanması ve uygulanmasında aktif rol alacak.Sağlıklı, erişilebilir, güvenli ve iklim dirençli barınma, ulaşım, altyapı, gıda, tarımsal üretim ve kamu hizmetlerine erişim için eşitlikçi politikaların destekçisi olacak. Kentte suya, enerjiye ve sağlıklı gıdaya adil erişimi destekleyen bütüncül politikalara katkı sunmak için hazırlanacak olan stratejiye ilişkin uygulamalarda iş birliği yapacak.İnsanların ve doğadaki tüm canlıların yaşamlarının ve sağlıklarının sürdürülebilir bir şekilde dengelenmesi için “İyi Olma Hâli” ilkeleri doğrultusunda hareket edecek.İzmir’de her bireyin örgün eğitimden okul dışı öğrenmeye kadar tüm yaşam boyu eğitim olanaklarına eşitlik temelinde erişimini sağlayacak; bireylerin, geleceğin mesleki ve sosyal becerilerini kazanarak sürekli öğrenen, kendini geliştiren, üreten ve topluma katkı sunan bireyler olarak gelişimini destekleyecek.İzmir’in işgücü piyasasını geliştirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik mesleki becerileri kazandırmayı, insana yakışır iş, yeşil istihdam ve toplumsal eşitlik hedefiyle kapsayıcı kurum-içi eğitim, hibe ve destekleri artırmayı, dijital göçebeliği ve tersine beyin göçünü sağlayacak projelere katkı koymayı sürdürecek.2030 yılına kadar İzmir’de net sıfır karbon salımı hedefini gerçekleştirmek için Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çerçevesinde Avrupa Komisyonuna sunulan ve kabul edilen İklim Şehir Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan tüm planları destekleyecek.İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı yapısında aktif rol üstlenecek; karar alma süreçlerinde şeffaflık ve toplumsal katılımı esas alacak.İzmir'in kültürel ve yaratıcı (kreatif) ekosisteminin kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak.Sürdürülebilir, döngüsel, doğa temelli çözümleri yaygınlaştıracak, kent ekosistemlerinin bütünlüğünü koruyacak ve biyoçeşitliliği artıracak politikaların geliştirilmesini destekleyecek.AB ve uluslararası fonlara erişim konusunda kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler olarak eşgüdüm içerisinde ilerleyecek, İzmir’in uluslararası finansman platformlarındaki görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini artıracak.Kentimizin ekonomik, sosyal ve çevresel önceliklerine yanıt veren misyonlar doğrultusunda, Ar-Ge faaliyetlerini, yenilikçi çözümleri ve teknoloji üretimini; katılımcı, adil ve açık inovasyon ilkeleriyle destekleyerek yerel kalkınmanın bilgiye dayalı ve sürdürülebilir bir zemine oturmasını sağlayacak.

Uygulama çerçevesinde; taahhütler, İzmir 2030 Misyon Eylem Laboratuvarı (Mission City Action Lab 2030 İzmir) çatısı altında izlenecek. Her imzacı kurum, kendi faaliyet alanlarında yukarıdaki hedeflere uyumlu yıllık uygulama planı hazırlayıp kurum stratejik planları içerisine dahil etmeye ve paylaşmaya gönüllü olduğunu beyan edecek.