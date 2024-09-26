Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, hızla yükselen kruvaziyer turizmi sektörü ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, 2024 yılının ilk 8 ayında ülkemize kruvaziyer ile gelen toplam turistlerin sayısı 1 milyonu aşarak büyük bir başarıya imza atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizminin yalnızca ekonomik fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel mirasını dünya çapında tanıtmada da kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Çavuşoğlu, kruvaziyer turizmi sektörünün yılın ilk 8 ayındaki başarısını değerlendirirken kruvaziyer turizminin ülkemizin turizmdeki yükselişinin önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Kruvaziyer turizmi, Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz coğrafi konum, tarihi zenginlikler ve modern liman altyapısı sayesinde hızla büyüyen bir sektör haline geldi. 2024 yılı itibarıyla 1 milyon yolcu barajını aşmış olmak, ülkemizin bu sektördeki geleceği adına büyük bir umut kaynağıdır." dedi.

TÜRKİYE, KRUVAZİYER TURİZMİNDE BÖLGESEL LİDERLİK HEDEFİNDE

Türkiye’nin kruvaziyer turizminde bölgesel liderliği hedeflediğini ve bu doğrultuda yatırımların hızla devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Modern liman altyapımız, uluslararası standartlarda hizmet veren şirketlerimiz ve her geçen yıl artan yolcu sayımızla Türkiye, lider bir kruvaziyer destinasyonu olma yolunda hızla ilerliyor. 2024 yılı itibarıyla elde ettiğimiz bu başarı, gelecekte daha büyük atılımlar için sağlam bir temel oluşturuyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan limanlar, kruvaziyer turizminin ana üsleri haline geliyor. İstanbul, Kuşadası, İzmir, Antalya ve Bodrum gibi liman şehirleri, dünyaca ünlü kruvaziyer şirketlerinin vazgeçilmez rotaları arasında yer alırken, Türkiye bu alandaki başarısıyla uluslararası alanda daha da ön plana çıkıyor.” dedi.

HEDEFİMİZ 2025 YILINA KADAR TURİST SAYISINI 2 KATINA ÇIKARMAK

Kruvaziyer turizminin ülke ekonomisine olan katkısı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin, Akdeniz ve Karadeniz’deki kruvaziyer turizmi potansiyelini daha da ileri taşıyacağını belirten Çavuşoğlu, bu alanda yeni yatırımların da yapılacağına dikkat çekti. "Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye’ye gelen kruvaziyer turist sayısını iki katına çıkarmak ve bu alanda bölgesel liderliği elde etmek. Karadeniz rotamız, Türkiye’nin farklı bir yüzünü gösteriyor ve bu bölgede kruvaziyer turizminin gelişmesi hem yerel ekonomiye hem de Türkiye’nin turizmde çeşitlilik sağlama hedefine hizmet ediyor. Karadeniz rotasındaki varlığımız, bölgenin turizm potansiyelini artırarak Türkiye’nin uluslararası turizm arenasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Kruvaziyer turizmi, Türkiye’nin geleceğinde büyük bir rol oynayacak. Biz de bu yolda emin adımlarla ilerlemeye kararlıyız” dedi.