Bursa'da Gemlik Kent Konseyi, Gemlik Gemport Anadolu Lisesi öğretmenleri Ahmet Kara ve Faruk İnan ile birlikte 20 öğrenciden oluşan “Mavi Dedektifler” ekibini, Karsak Deresi’ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek için Karsak Köyü’ne götürdü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Karsak Köyü Muhtarı Barış Genç'in karşıladıgı öğrenciler, dere suyundan içerek ve ellerini, yüzlerini suyla yıkayarak derenin doğal halini deneyimledi. Daha sonra derenin güzergâhını takip eden öğrenciler, sanayileşmenin başlandığı yerden sorna adım adım derenin nasıl kirlendigini gözlemledi.

Mavi Dedektifler, Karsak Deresi’nin kirli bir şekilde Gemlik Körfezi’ne aktığını tespit ederek bu durumun hem çevreye hem de deniz ekosistemine verdiği zararı görerek yetkililerden derenin korunması ve sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için acil önlemler alınmasını istedi.

Karsak Köy Muhtarı Barış Genç, kirlilik yüzünden adı sürekli kötü anılan Karsak Deresi'ni öğrencilerin de gördüğünü, halen köyde yüzüp balık tuttuklarını belirterek, "Deremiz aslında çok temiz kirliliği yapan dış etkenler" dedi.

Gerçekleştirdikleri program sonunda konuşan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, "Öncelikle bu duyarlı öğrencilerimizi ve onlara bu yolu açan öğretmenlerini kutluyorum. Öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmak için yaptığımız bu etkinlikte öğrencilerde gördüler ki suyunu içtikleri karsak deresi sanayi atıkları sayesinde Gemlik Körfezine "Müsilaj" olarak akıyor. Beklentimiz bu gençlerin deneyimlerini çevrelerinde bulunan herkese aktarmaları duyarlılık yaratmaları" diye konuştu.