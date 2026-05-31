ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosya Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayarak, bu ilke çerçevesinde koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirdiklerini ifade etti.

Çocukları dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumak, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, 'Bu kapsamda Bakanlık olarak çocuklarımızı bir yandan dijital ortamların zararlı etkilerinden korumaya diğer yandan da çocuk dostu yayınlarla gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Çocukları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için içerikleri takip ettiklerini ve olumsuz öğelere müdahale ettiklerini anlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturulan 'Çocuk İçin Dost Uygulamalar' (DUY) ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale edildiğini söyledi.

Riske maruz kaldığı belirlenen çocuklara yaşadıkları şehrin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaşarak, sağlıklı gelişimlerinin temini için gerekli adımları attıklarnı ifade eden Bakan Göktaş, ekiplerin Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 3 bin 100 zararlı içerik hakkında işlem yaptığını kaydetti.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik basılı eserlerin titizlikle incelendiğine dikkati çekilirken, komisyon tarafından listeye eklenen yeni yayınlarla birlikte, 2018 yılından bu yana 'çocuk dostu' olarak önerdiğimiz kitap sayısı 2 bin 354'e ulaştığı kaydedildi.