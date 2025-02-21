Türkiye'de kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alan ve hafta sonu şiddetini artırması beklenen Altay Kar Fırtınası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yüksek mahallelerinde etkisini gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet ve Hisar Mahallelerinde yer yer kar örtüsü oluşurken, Umurbey’in arkasında kalan yüksek köylerde adeta Uludağ’ı aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı yoğun bir mücadele sürdürürken, Cihatlı, Şahinyurdu, Umurbey, Haydariye, Feyziye, Şükriye, Güvenli, Adliye ve Hamidiye köylerinde yolların kapanmaması için greyderlerle kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Belediye ekipleri, hafta sonu da etkisini sürdürecek kar yağışı için gerekli hazırlıkları yaparken, sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.