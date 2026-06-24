Bursa Gemlik Belediyesi, ilçenin gelişim gösteren bölgelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Yeni yerleşim alanlarında açılan sokakların daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla yürütülen asfalt serim çalışmaları, kentin farklı noktalarında planlı şekilde devam ediyor.



Bu kapsamda Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu yanında bulunan yeni açılan bölgede asfalt serim çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki yol altyapısının güçlendirilmesi, araç ve yaya ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Ekipler, modern ve dayanıklı yol ağı oluşturmak için sahada yoğun mesai harcıyor.



Çalışmaları değerlendiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 'Gemlik'in büyüyen ve gelişen bölgelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni açılan yolları güvenli ve modern hale getirerek hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İlçemizin her noktasında ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlarımız devam edecek' dedi.