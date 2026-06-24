Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu'nca düzenlenen 'Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri'nin 5'incisi, 25-30 Haziran tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın yanı sıra Ankara, Bursa, Diyarbakır ve İzmir'den gelen baroların ve tiyatro topluluklarının oyunları sahnelenecek.

Yakalandığı hastalık sonucu 2021 yılında yaşamını yitiren Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen tiyatro günleri bu yıl 5'inci kez perde açıyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen barolar 7 farklı oyunla 6 gün boyunca sahnede olacak. Oyunlar, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde her akşam 20.00'de seyirciyle buluşacak.

PERDE 'ÇIĞ' İLE AÇILIYOR

Etkinlik, 25 Haziran'da Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu'nun sahneleyeceği Tuncer Cücenoğlu'nun 'Çığ' adlı oyunuyla başlayacak. Baskı, korku ve özgürlük temalarını işleyen eser, çığ tehlikesi altındaki bir köyde yaşanan dramatik olayları konu alıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

26 Haziran'da Ankara Barosu Tiyatrosu, Ray Cooney ve Roy Chapman imzalı 'Şimdi Olmaz Sevgilim' adlı komedi oyunuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. 27 Haziran'da ise İzmir Tiyatro Topluluğu, Arthur Miller'ın unutulmaz eseri 'Cadı Avı'nı sahneleyecek.

28 Haziran'da iki farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Saat 14.00'de Yırtık Cüppe'nin çocuklara yönelik 'Otobüs Durağında Üç Bencil' adlı oyunu empati, paylaşma ve dayanışma kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken, Diyarbakır Barosu Tiyatrosu da akşam 20.00'de Ephraim Kishon'un 'Tavsiye Mektubu' adlı komedisini sahneleyecek.

29 Haziran'da Bursa Barosu Tiyatrosu, William Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Julius Caesar'ı kendi yorumuyla sahneye taşıyacak.

FİNAL KARA KOMEDİYLE

Tiyatro günleri, 30 Haziran'da Antalya Barosu Tiyatrosu'nun işçi hakları, adalet ve modern dünyanın çelişkilerini konu alan 'Dar Ayakkabıyla Yaşamak' adlı kara komedi oyunuyla sona erecek.