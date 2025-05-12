Bursa Gemlik Kent Konseyinin Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlediği 1. Gemlik Engelsiz Festivali, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Festival, Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği'nin bando takımı eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile etkinliğe start verildi. Gemlik protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş etkinliğe katılım sağladı.

FESTİVAL HEM EĞLENDİRDİ HEM DUYARLILIK OLUŞTURDU

Festival boyunca kurulan oyun alanlarında engelli çocuklara eşlik eden gönüllü Gemport Anadolu Lisesi ve Koza Kız Meslek Lisesi öğrencileri, miniklerle birlikte keyifli vakit geçirerek etkinliğe neşe kattı. Bu gönüllü destek, farklı kuşakların dayanışmasını ve toplumsal duyarlılığı güçlendirdi.

Yüz boyama, sosis balon, çanta baskı, rüzgar gülü gibi eğlenceli atölye etkinlikleri, engelli bireylerin hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağladı. Öte yandan İŞKUR, Gemlik Belediyesi Beyaz Masa, Halk Eğitim Merkezi, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi tarafından kurulan stantlar, özellikle ailelerden yoğun ilgi gördü. Aileler bu alanlarda engelli bireylerin ihtiyaçlarını ve taleplerini doğrudan yetkililere iletme imkânı bulurken, kamu hizmetlerine dair bilgilendirici görüşmeler de gerçekleştirildi.

Festivalin en heyecanlı anlarından biri ise HOBA ekibinin düzenlediği penaltı atışlarında yaşandı. Yarışmacılar madalyalarını Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Ulu, İlçe Spor Müdürü Berkan Atasoy ve Engelliler Meclisi başkanı Füsun Turgut Ösün’nun elinden aldı.