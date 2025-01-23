Bursa Gemlik Belediyesi'nin markası GEMTAR zeytinyağları, kardeş şehir Giresun’da halkın beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Giresun Belediyesi’nin GİRMAR satış noktalarında tüketicilerle buluşan GEMTAR zeytinyağları, yoğun ilgi gördü. Katkısız Gemlik zeytininden üretilen bu ürünler, yöresel ürünlerin satıldığı raflarda yer alarak Giresunlu tüketicilere ulaşıyor.

“Gemlik Zeytini Dünyanın En Kalitelisi” Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gemlik zeytinini dünyanın en kaliteli sofralık zeytini olarak nitelendirerek, bu markayı ülke genelinde tanıtmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Deviren, Giresun’daki zeytinyağı satışının iki şehir arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, “Gemlik’te Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte ilçemizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Aynı dayanışma ruhuyla Giresun’da da Gemlik’in en değerli markasını raflara yerleştirdik. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile yöresel ürünlerimizi güçlendirecek, kentlerimizi kalkındıracağız.” dedi.