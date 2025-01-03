Gemlik Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla yol, taş parke ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Orhaniye Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar, ihtiyaç duyulan sokaklarda hızla sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bakır Sokak’ta taş parke döşeme ve kaldırım yapımını tamamladı. Mahalle Muhtarı Atilla Kökçam da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek denetledi.

Belediye, kentin gelişen bölgelerinden Cihatlı'da ulaşımın daha kolay hale gelmesi için yol çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Özellikle yağışlı havalarda ulaşımda yaşanan zorlukları gidermek için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yollar açarken mevcut yolların bakım ve tadilatlarını da gerçekleştiriyor. Bu sayede, ulaşımda aksaklıkların yaşanmasının önüne geçiliyor.

Gemlik Belediyesi ayrıca Hisar Mahallesi’nde de önemli bir yol yapım çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi’nde asfalt yama çalışmaları yaparak, mahalledeki yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağladı. Bu çalışmalarla, bölgedeki ulaşımda yaşanacak aksaklıkların önüne geçildi.

Öte yandan, Adliye Mahallesi’nde muhtarlık binasının karşısındaki ana yol kenarındaki balçık alanda yol yapım çalışmaları tamamlandı. Adliye Meydanı ve cami çevresinde ise yaklaşık 250 metrekarelik alana kilit parke taşı döşendi. Bu çalışma sayesinde Adliye sakinlerinin yağışlı havalarda ulaşımı kolaylaştı ve balçık birikintilerinin oluşmasının önüne geçildi.

Gemlik Belediyesi'nin kent genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, vatandaşların ulaşımda daha rahat ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.