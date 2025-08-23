Bursa Gemlik Belediyespor, futbol altyapısında gösterdiği üstün performansla Gemlik'e büyük bir gurur yaşattı.BURSA (İGFA) - Kulübün U15 ve U16 takımları 2. Küme Şampiyonluğu, U17 takımı ise 1. Küme Şampiyonluğu kupalarını kazanarak başarılı bir sezonu geride bıraktı. Takımlar, şampiyonluk kupalarını Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği özel törende teslim aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, elde edilen bu büyük başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulüp Başkanı Mustafa Duran ve yönetim kurulu üyelerini tek tek tebrik eden Başkan Deviren, gençlerin sporla büyümesinin önemine vurgu yaptı. "Gençlerimizin sporla büyüyüp geleceğe daha güçlü adımlar atması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz," diyerek genç sporculara olan inancını ve desteğini yineledi.