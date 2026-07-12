Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, esnaf oda başkanları ve üyelerine vergi borçlarında tecil ve taksitlendirme uygulamaları hakkında bilgi verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, esnaf ve sanatkârlara vergi borçlarında tecil ve taksitlendirme süreçleri anlatıldı.

BESOB'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bursa Defterdarı Halil Tekin, Gelir İdaresi Grup Müdürleri, esnaf oda başkanları ve üyeler katıldı. Toplantı, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'in açılış konuşmasıyla başladı. Programda Bursa Defterdarı Halil Tekin tarafından 'Vergi Borçlarında Tecil ve Taksitlendirme' başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Defterdar Tekin, Seri: B Sıra No: 20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında uygulanan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. Tekin, borçluların her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı başvuru yapması gerektiğini belirtti. Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini aktaran Halil Tekin, isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine doğrudan, posta yoluyla veya diğer vergi daireleri aracılığıyla da yazılı başvuruda bulunabileceklerini ifade etti.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gereken başvuruların ardından ilk taksitin Eylül 2026'dan itibaren başlayacağını belirten Tekin, ödemelerin aylık eşit taksitler halinde gerçekleştirileceğini, taksit sayılarının; borçlunun çok zor durum hali, alacağın türü ve hukuki statüsüne göre belirleneceğini ifade eden Tekin, erken başvuru ve ödemenin mükelleflerin lehine olacağını vurguladı.

Toplantının sonunda katılımcıların soru, görüş ve önerileri de dinlendi.