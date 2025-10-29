İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı için 'Cumhuriyet Her Yerde' sloganıyla kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler Selçuk'un Belevi Mahallesi'nde devam etti. Kutlama programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'İzmir hem Türkiye'nin kurtuluşunun hem de Cumhuriyetin kuruluşunun kentidir.' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu tüm şehre yaydı. 'Cumhuriyet Her Yerde' sloganıyla düzenlenen etkinlikler Torbalı, Kiraz, Menemen, Menderes, Bergama ve Tire'nin ardından Selçuk Belevi'de devam etti. Belevi Mahallesi'ndeki kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin, derneklerin, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kutlama Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu'nun müzik şöleniyle başladı.

'İzmirli olmaktan gurur duyuyoruz'

29 Ekim coşkusunu tüm kente yaymak için düzenledikleri programlardan bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'İzmir'in her tarafında olmaya çalışıyoruz. İyi günde ve kötü günde hep birlikte olmanın gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim için İzmir'in her bir köşesi çok değerli. İzmir Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük bir mücadele vermiştir. İzmirlilerin babaları, dedeleri, ataları bu topraklarda düşmanla yiğitçe savaşmış insanlardır. Bağımsızlık mücadelesini veren kahramanlar olarak, aynı zamanda kendi özgürlüklerine sahip çıkan gururlu, onurlu insanlar olarak layık oldukları yönetim sistemine; demokrasiye, kurucumuz, büyük önderimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e kavuşmuş bir halktır. İzmirliler öyle insanlardır. Biz İzmirli olmakla, kentimizle büyük gurur duyarız. İzmir hem Türkiye'nin kurtuluşunun hem de cumhuriyetin kuruluşunun kentidir. En çok bu şehre yakışır bayramları kutlamak, Cumhuriyet'i kutlamak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anmak' dedi.

'Atatürk'ün idealleri bizim için çok önemli'

Atatürk'ün millet sevgisine dikkat çeken Başkan Tugay, Atatürk'ün Yurt Gezileri sergisinden bir fotoğrafı göstererek, 'Bu fotoğrafta gülüşündeki içtenliği, karşısındaki insana duyduğu saygıyı ve sevgiyi, o insanın da ona duyduğu sevgiyi görüyorum. Atatürk gönlümüzde, yüreğimizde ve aklımızda. Onun idealleri bizim için önemli. Pırıl pırıl gençler, melek yüzlü çocuklar, bu kadar güzel topraklar, böylesine bir iklim, dünyanın her yerine nasip olmayan cennet topraklardayız. Aldığımız mirası korumak ve bizden sonraki nesillere daha iyi halde bırakmak için bize çok çalışmak yakışır. Vatanını, milletini seven insanlara ne mutlu' diye konuştu.

Sengel: Sonsuza kadar Cumhuriyet

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ülke olarak çok zor zamanlardan geçtiklerine değinerek, 'Ekonomik buhran bir yandan, aynı zamanda savaşlar, ülke içindeki adaletsizlik, hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen herkes bilsin ki; bu mikrofonu bir kadın olarak, kadın belediye başkanı olarak tutuyorsam Cumhuriyet'in devrimlerinin eseridir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın bağımsızlığımız. Sonsuza kadar Cumhuriyet' şeklinde konuştu.

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez ise 'Bu özel günde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 102. yılı kutlu olsun, ne mutlu Türküm diyene' dedi.

Hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi

Bando gösterisinin ardından halk oyunu gösterisiyle devam eden programda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Halk Müziği Muhtarlar Korosu'nun konserleri bayram coşkusu yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve yurttaşlar, koroyla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Her yaşa etkinlik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Cumhuriyet Oyunu sahnelenirken mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle minikler de eğlenceye doydu. Alanda ayrıca gençlik spor deneyim alanları, VR deneyim alanı, çocuk atölyeleri, sağlık işleri ve tarımsal hizmetlerle ilgili stantlar, gezici kütüphane aracı ile akıl zeka oyunları atölyesi yer aldı. 'Atatürk'ün Yurt Gezileri' fotoğraf sergisi de büyük ilgi gördü.