Bursa'da Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve düşünce yaşamına katkı sunup, ufuk açacak önemli projeleri de hayata geçiriyor.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin, Uludağ Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Bursa Düşünce Okulu ikinci kez kapılarını açıyor.

20 hafta boyunca sürecek eğitimlerde; Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve düşünce insanları katılımcıları bilgilendirecek. Katılımcıların kendilerini çok yönlü geliştirebilmelerini ve okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla vakit ayırabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Bursa Düşünce Okulu'na katılım için 4 Ekim tarihine kadar, Yıldırım Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular bölümünden başvuru yapılabilecek.

Adaylar arasından 10-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek mülakat ile katılımcılar belirlenecek. 'Düşünce-Bilgi-Bilim', 'Medeniyet-Kültür-Tarih' ve 'Sanat-Edebiyat-Ahlak' başlıkları altında oluşturulan dersler 24 Ekim'de başlayacak ve 8 Mayıs'ta son bulacak. Bursa Düşünce Okulu'nu başarı ile tamamlayan katılımcılara da sertifikaları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından verilecek.

'KÜLTÜREL ZENGİNLİK ARTACAK'

Bursa Düşünce Okulu'nun hem Yıldırımlılar hem de Bursalılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Burada verilecek eğitimler, katılımcıların entelektüel donanımlarını artırarak, onların daha bilinçli ve düşünce gücü yüksek bireyler olmalarına katkı sağlayacak. Ayrıca Bursa Düşünce Okulu, Yıldırım'ın kültürel, sanatsal ve düşünce zenginliğini de artıracaktır. Hizmet ve proje üretirken daima insana dokunan, insana katkı sağlayan ve insanı merkeze koyan işleri öncelik edindik. Bu projede insana dokunacak bir proje. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Bursa Düşünce Okulu yoğun ilgi gördü. Ben gençlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm hemşehrilerimizi bu yıl da Bursa Düşünce Okulu'na katılmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.