TÜBİTAK STAR Programı 2026/2 dönemi için başvuruları açtı. Lisans öğrencileri ve öğretmenler, bilimsel projelerde bursiyer olarak görev almak üzere aday gösterilebilecek.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) 2026 yılı 2. dönem çağrısını başlattı.

Program kapsamında, TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen projeler ile TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde ve YÖK'ün Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamındaki projelerde görev almak üzere lisans öğrencileri (STAR Lisans) ve öğretmenler (STAR Öğretmen) bursiyer olarak projelere dâhil edilebilecek.

Programın amacı, lisans öğrencileri ve öğretmenleri bilimsel projelerde görev alarak araştırmaya teşvik etmek olarak açıklandı.

BAŞVURULAR ÜÇ AŞAMADA ALINACAK

TÜBİTAK'ın duyurusuna göre STAR programı başvuruları üç aşamada yürütülecek. İlk aşama olan STAR Proje Yürütücüsü Çağrı Duyurusu (2026/2) kapsamında proje yürütücülerinin bursiyer talepleri 28 Eylül 2026 - 12 Ekim 2026 saat 17.30 arasında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinden alınmaya başlandı. Buna göre proje yürütücüleri, projelerinde görev almak üzere ilgili kategorilerde bursiyer talebinde bulunabilecek.